Rotina do órgão, só neste mês, resultou na autuação de 3 agências pelo não cumprimento da lei assegurada no Código de Defesa do Consumidor Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/03/2021 21:18

Petrópolis - O Procon Petrópolis percorreu nesta terça-feira (30) as agências bancárias do Centro Histórico para verificar o funcionamento do atendimento interno aos clientes. A rotina do órgão, só neste mês, resultou na autuação de três delas pelo não cumprimento da lei que está assegurada no Código de Defesa do Consumidor. Fiscais do órgão têm ampliado a fiscalização ao tempo de espera dos clientes para atendimento nos caixas.

“Não houve modificação na lei que reserva o tempo necessário para atender o cliente. Ele fica do lado de fora além do que está previsto. Checamos pessoalmente as agências e aquelas onde concluímos que havia irregularidade foram multadas”, explicou o coordenador do Procon, Jorge Badia, que alerta que os estabelecimentos podem ter o alvará de funcionamento cassados se houver reincidências.

Publicidade

Nas agências que foram multadas, o órgão constatou que havia clientes que estavam aguardando atendimento por até 40 minutos ou mais. De acordo com a lei, o tempo de espera é de 15 minutos e, às vésperas de feriado até 30 minutos. Por conta da pandemia do coronavírus, essas ações nas redes bancárias serão permanentes.