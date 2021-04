Medidas restritivas ao funcionamento do comércio continuam até dia 9 de abril em Petrópolis Divugação/Ascom

Petrópolis - Decreto da Prefeitura de Petrópolis publicado neste domingo (4) prorrogou a validade das medidas restritivas em vigor no município, em função da pandemia, e definiu regras para a retomada das atividades econômicas a partir da próxima sexta-feira, dia 9.

Todos os estabelecimentos deverão afixar na entrada um aviso com informações sobre a área (metragem) e limite máximo de ocupação, de acordo com regras que serão detalhadas no Diário Oficial do Município. O objetivo é facilitar o acesso do público à informação, permitindo que cada cidadão possa atuar como um agente fiscalizador para o cumprimento das determinações.

Pelo novo decreto, casas de festas, boates e pistas de dança, assim como pontos turísticos públicos e privados, cinemas, clubes, parques e áreas de recreação infantil, devem permanecer fechados, ainda, até o dia 12 de abril. Também continuam proibidas aglomerações, mesmo que em área particulares, e a permanência de pessoas nas ruas das 22h às 5h.

Ônibus e vans de turismo seguirão impedidos de acessar o município, que manterá, ainda, limitação para o acesso de pessoas de fora da cidade. Estas só entrarão com apresentação, nas barreiras sanitárias, que continuarão ativas, de voucher para a rede hoteleira (vendas autorizadas a partir do dia 9) ou os polos de compras. Nos hotéis e pousadas, áreas de lazer e piscinas devem permanecer fechadas.

O texto traz, ainda, o planejamento para a retomada do funcionamento do comércio, autorizada a partir do dia 9, cumprindo as regras que limitam a entrada de público simultaneamente. O controle da capacidade levará em conta a área ocupada pelo estabelecimento.

Para definir a ocupação máxima nos espaços, o governo municipal trabalhou com uma tabela referencial levando em conta a necessidade de afastamento de 1,5 metro entre as pessoas. Além dos estabelecimentos comerciais, salões de beleza e templos religiosos também deverão seguir a mesma regra.

Para restaurantes, também autorizados a funcionar a partir do dia 9, há, ainda, outras determinações: além do afastamento de 1,5 metro entre as pessoas, cada mesa poderá ter no máximo quatro cadeiras e a venda de bebidas alcoólicas será autorizada apenas a consumidores sentados, ficando proibido a venda a clientes em pé.

Já os bares seguirão fechados, com autorização de funcionamento a partir do dia 13. Mesmo após a reabertura, no entanto, a venda de bebidas alcoólicas será permitida apenas a consumidores acomodados sentados nas mesas.

“É importante que a população entenda que todos temos o compromisso de conter o avanço do coronavírus. Nenhuma medida será eficaz se a população não participar deste trabalho, adotando todos os cuidados necessários. É importante só sair se necessário, manter o distanciamento, usar máscara e ter atenção para manter as mãos sempre limpas”, frisou o prefeito interino, Hingo Hammes.