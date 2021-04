Lojas da rua Teresa podem reabrir a partir da próxima quinta-feira (8) Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/04/2021 19:21

Petrópolis - Com a publicação do novo decreto municipal, as lojas da rua Teresa reforçam as vendas pelos canais digitais. A restrição de funcionamento seguirá até a próxima quinta-feira (8). A partir do dia 9 de abril as lojas poderão reabrir. Até lá, os empresários seguem as determinações com o fechamento das lojas físicas, mas com intensa atividade pela internet.

“Somos o segundo maior empregador da cidade e temos que zelar pela saúde dos nossos clientes e colaboradores. Vamos respeitar as decisões que foram tomadas esperando que esse momento de restrições acabe o mais breve possível. Com a rede de saúde sobrecarregada, o momento é de cautela. Aprendemos muito sobre e-commerce e vendas por canais digitais desde o primeiro fechamento do comércio em março do ano passado e agora todas as lojas estão ao alcance de todos pelo celular”, declarou Denise Fiorini, presidente da Associação da Rua Teresa (ARTE).

Publicidade

A ARTE orienta que os clientes acessem as redes sociais da rua e verifiquem as marcas que estão vendendo on-line. No Instagram da rua Teresa, @ruateresaoficial é possível conseguir os contatos das lojas no destaque “Compre Online”.

“Todas a lojas estão se dedicando para atender os pedidos. Estamos disponíveis para sanar qualquer dúvida dos clientes e garantir que a compra seja satisfatória”, explicou Denise.