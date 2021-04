Procon apurou denúncias de caixas sem funcionar nas agências do Santander em Petrópolis Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/04/2021 19:47

Petrópolis - O Procon Petrópolis está notificando o Banco Santander para que explique, em dez dias, problemas registrados em alguns de seus terminais de caixa eletrônico. Após denúncias, o órgão realizou na tarde desta segunda-feira (5) uma operação de fiscalização para apurar as falhas e encontrou, em duas agências, cinco equipamentos com problemas.

Na agência da rua Marechal Deodoro, dos oito terminais, dois estavam fora do ar. Já na Paulo Barbosa, das oito máquinas existentes, três estavam desligadas. As equipes também estiveram na Avenida Koeller, mas, nesta, não constataram irregularidades: todos os equipamentos os seis equipamentos estavam em funcionamento.



O Procon Petrópolis apresentará as notificações e as agências terão o prazo de dez dias para apresentar resposta. Podem ser autuadas com base no Código de Defesa do Consumidor.



“O Procon vai notificar o Santander por falhas reiteradas em seus terminais de autoatendimento. Neste período de pandemia, é um verdadeiro absurdo que alguns deles estejam fora do ar, sobretudo em um momento como esse em que se espera, por parte dos bancos, facilidades ao consumidor que precisa manter-se afastado do interior das agências. Se não for resolvido o problema, o banco será autuado por cada equipamento defeituoso, com base no artigo 20, parágrafo segundo do CDC”, explicou o coordenador do Procon Petrópolis, Jorge Badia.