Primeira doação de itens da merenda escolar para instituições filantrópicas foi feita nesta segunda-feira (5) Divulgação/Ascom

Por O Dia

Publicado 05/04/2021 20:03

Petrópolis - A Secretaria de Educação de Petrópolis fez nesta segunda-feira (5) à Paróquia de Santo Antônio, no Alto da Serra, a primeira doação de itens da merenda escolar, conforme acordado no fim da semana passada com o Conselho de Alimentação Escolar (CAE) e com a Comissão de Educação da Câmara Municipal.

Foram entregues itens como óleo de soja, extrato de tomate, azeite, sal iodado e milho verde enlatado. A irmã Dilma Maria de Andrade, responsável pela ação social da igreja, disse que a doação servirá para alimentar 308 famílias, que receberão cestas básicas com os alimentos doados, além de outros itens complementares.



“Essa doação foi providencial. Esses alimentos vão nos ajudar a alimentar famílias que estão em estado de precariedade alimentar. São 308 cestas para serem entregues este mês e muitos itens doados pelo governo municipal estavam em falta para complementar os kits. Agradeço muito”, disse a irmã.



Com o adiamento do retorno das aulas no sistema híbrido, nove toneladas de carnes (fígado, músculo e patinho) e três toneladas de alimentos não perecíveis irão abastecer os hospitais Dr. Nelson de Sá Earp (HMNSE) e Alcides Carneiro (HAC), a Secretaria de Assistência Social, e famílias assistidas por 30 instituições filantrópicas.

Publicidade

A doação dos itens foi discutida e aprovada em reunião na sexta-feira (2) com a participação de representantes do governo municipal, do CAE e o Legislativo municipal.



“Com essa ação vamos evitar o desperdício e ajudar centenas de famílias. Com o monitoramento feito desde janeiro do estoque de merenda foi possível realizar a doação em um momento tão complicado para muitas pessoas”, disse o prefeito interino, Hingo Hammes.



Entre os itens da doação estão incluídos azeite, óleo de soja, vinagre, sal, molho de tomate, milho e ervilha em conserva, chocolate em pó, gelatina de morango e goiabada serão entregues. Também há carnes, que, assim como os itens não perecíveis, têm prazo de validade até outubro deste ano. O processo de entrega dos alimentos está sendo executado pela Secretaria de Educação, com supervisão da equipe de nutrição da gerência de alimentação.