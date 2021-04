Procon Petrópolis deu prazo de 10 dias para que Correios resolvam problema de atraso em entregas de cartas e correspondências Reprodução

Por O Dia

Publicado 06/04/2021 08:28 | Atualizado 06/04/2021 11:27

Petrópolis - Denúncias de problemas na entrega de cartas e correspondências estão levando o Procon Petrópolis a notificar os Correios para que justifiquem num prazo de dez dias a razão do problema. As reclamações indicam prioridade para entrega de encomendas, ao invés de correspondências.

Procon Petrópolis, através do e-mail



O coordenador do Procon Petrópolis, Jorge Badia, disse que não pode haver diferenciação nos serviços: “Este acréscimo no prazo de entrega configura ato ilícito, já que os Correios estão enquadrados no rol de serviços essenciais”.



Badia manifestou preocupação especialmente com a dificuldade das pessoas para pagarem suas contas em dia. “A informação que temos é que a distribuidora dos Correios tem priorizado a entrega de encomendas e sedex. Com isso, as cartas e boletos têm chegado com atrasos de até 15 dias, o que abre uma brecha legal para que os clientes procurem a reparação legal para evitar o pagamento em atraso de suas dívidas com juros e correção monetária”, destacou.



“Lembramos que várias correspondências têm faturas de cartão de crédito, boletos bancários e outros compromissos com previsão de multa e juros em caso de atraso. Muitos consumidores não possuem outros meios de gerar esses documentos o que, invariavelmente, vai torná-los inadimplentes”, explicou Badia.



O Procon atende pelos telefones (24) 2246-8469, 2246-8471, 2246-8473, 2246-8475, 2246-8477, 2246-8470, 2246-8472, 2246-8474 e 2246-8476 (de segunda a sexta-feira). O escritório do órgão em Petrópolis fica na rua Doutor Moreira da Fonseca, número 33, no Centro Histórico. Consumidores que se sentirem prejudicados devem procurar o, através do e-mail [email protected] ou presencialmente, seguindo os protocolos, a partir desta terça-feira (6).O coordenador do Procon Petrópolis, Jorge Badia, disse que não pode haver diferenciação nos serviços: “Este acréscimo no prazo de entrega configura ato ilícito, já que os Correios estão enquadrados no rol de”.Badia manifestou preocupação especialmente com a dificuldade das pessoas para pagarem suas contas em dia. “A informação que temos é que a distribuidora dos Correios tem priorizado a entrega dee sedex. Com isso, as cartas e boletos têm chegado com atrasos de até 15 dias, o que abre uma brecha legal para que os clientes procurem a reparação legal para evitar o pagamento em atraso de suas dívidas com juros e correção monetária”, destacou.“Lembramos que váriastêm faturas de cartão de crédito, boletos bancários e outros compromissos com previsão de multa e juros em caso de atraso. Muitos consumidores não possuem outros meios de gerar esses documentos o que, invariavelmente, vai torná-los inadimplentes”, explicou Badia.atende pelos telefones (24) 2246-8469, 2246-8471, 2246-8473, 2246-8475, 2246-8477, 2246-8470, 2246-8472, 2246-8474 e 2246-8476 (de segunda a sexta-feira). O escritório do órgão em Petrópolis fica na rua Doutor Moreira da Fonseca, número 33, no Centro Histórico.

Publicidade

Em nota, os Correios se manifestaram sobre a situação:

Os Correios, seguindo os protocolos de saúde que estão sendo adotados desde março de 2020, suspenderam nesta segunda-feira (5), de forma preventiva e temporária, as atividades da agência Petrópolis e dos centros de Distribuição e de Entrega de Encomendas para providenciar o serviço de sanitização nas unidades. A retomada das atividades está prevista para a próxima semana.



A rotina de entrega permanecerá sendo realizada com o apoio de empregados de outras unidades da região, de forma a minimizar os impactos à população. Os Correios reiteram que desde o início da pandemia vêm adotando sucessivas medidas de proteção à saúde de seus empregados, clientes e fornecedores, em função da pandemia. A estatal está acompanhando a situação de saúde do efetivo, prestando o apoio necessário, e também atuando para garantir o bom funcionamento das atividades operacionais.



Os clientes de Petrópolis podem contar com atendimento nas agências próximas, localizadas em Correas (Rua Doutor Agostinho Goulão, 7), Itaipava (Estrada União e Indústria, 11870), Pedro do Rio (Estrada União e Indústria, 19297), Posse (Estrada Silveira da Mota, 42), e Cidade Imperial (Rua Dezesseis de Março, 322), Coronel Veiga (Rua Coronel Veiga, 1988), Polo Bingen (Rua Bingen, 2170) e Washington Luiz (Estrada União e Indústria, 8806).



Os Correios seguem trabalhando para viabilizar, com segurança e transparência, a continuidade de suas atividades e permanecem à disposição pelos telefones 3003-0100 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 725 7282 (demais localidades), ou pelo Fale Conosco, no site www.correios.com.br.