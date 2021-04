Boletim Epidemiológico desta terça-feira (6) Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/04/2021 00:05

Petrópolis - A Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis incluiu nesta terça-feira (6) mais 27 óbitos de pacientes com COVID-19 na base de dados que traz o detalhamento de casos da doença na cidade. As mortes foram registradas em um período de 17 dias, de 20 de março à última segunda-feira (5), e foram inseridas agora na base estatística do município, após o recebimento dos atestados de óbitos e resultados de exames com diagnóstico positivo.

Dentre estes pacientes, 26 foram internados em março, período em que o governo municipal adotou medidas mais restritivas para conter o avanço do coronavírus, em função do agravamento da doença.

O boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde mostra que Petrópolis fez, até agora, 132.692 testes para COVID-19, com 25.751 resultados positivos e 102.837 negativos (levando em consideração testes rápidos e swab).

Neste momento, 159 pessoas estão internadas em leitos de UTI privados e pelo SUS. Outras 204 estão em leitos clínicos, considerando leitos privados e SUS, totalizando assim, 363 internações em toda a rede da cidade. A ocupação de leitos clínicos pelo SUS é de 84,13% e 91,38% em leitos de UTI.

A Secretaria de Saúde esclarece que o número de óbitos, hoje em 740, é atualizado nos boletins apenas após o registro do atestado de óbito e do resultado do exame do paciente no sistema da Vigilância Epidemiológica, o que é feito por equipe administrativa. Trata-se de medida de segurança para evitar erro na informação divulgada pela Secretaria de Saúde.