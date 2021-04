A partir desta quarta-feira (7) podem fazer o agendamento para se vacinar contra a COVID-19 idosos a partir dos 68 anos Divulgação/Ascom

Por O Dia

Publicado 07/04/2021 08:00 | Atualizado 07/04/2021 08:04

Petrópolis - A partir deste fim de semana, dois postos de vacinação contra a COVID-19 funcionarão também aos domingos em Petrópolis: o do HiperShopping, no Alto da Serra, e o do Parque Municipal, em Itaipava. O cadastro para a vacinação aos domingos será aberto nesta quarta-feira (7), quando começa também o cadastramento para a vacinação de idosos com mais de 68 anos. Para se vacinar o idoso deve estar cadastrado junto à Secretaria de Saúde. O agendamento é feito no - A partir deste fim de semana, dois postos decontra a COVID-19 funcionarão também aos domingos em Petrópolis: o do HiperShopping, no Alto da Serra, e o do Parque Municipal, em Itaipava. O cadastro para a vacinação aos domingos será aberto nesta quarta-feira (7), quando começa também o cadastramento para a vacinação de idosos com mais de 68 anos. Para se vacinar o idoso deve estar cadastrado junto à Secretaria de Saúde. O agendamento é feito no site da prefeitura

“Estamos abrindo nesta quarta-feira (7) o cadastro para vacinação de idosos com mais de 68 anos. Esta faixa etária começa a ser vacinada na quinta-feira (8). Todos os esforços estão sendo feitos para que possamos ampliar a vacinação a vacinação o mais rapidamente possível, assim como acelerar o processo de imunização”, explicou o prefeito interno, Hingo Hammes.

Publicidade

Os dois pontos funcionam em sistema drive thru, mas também vacinam quem chega a pé, e irão funcionar já a partir do próximo domingo (11) de 9h as 12h. Até segunda-feira (5), a Secretaria de Saúde tinha vacinado 32.942 pessoas em Petrópolis.

“A vacinação aos domingos tem o objetivo de acelerar o atendimento aos idosos. A equipe da Epidemiologia tem sido incansável. Temos feito todo o planejamento para avançarmos com a vacinação para outras faixas etárias o mais breve possível, de acordo com a chegada de mais doses”, frisa o secretário de Saúde Aloisio Barbosa da Silva Filho. A Secretaria de Saúde destaca que o objetivo é manter a vacinação aos domingos até que o grupo de pessoas com 60 anos seja vacinado.

Publicidade

Idosos que tenham dificuldade para acessar a internet podem fazer o agendamento pelos telefones 2233-8850 ou 2233-8852. O setor funciona de segunda a sexta-feira das 9h às 16h.