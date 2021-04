Prefeitura de Petrópolis alerta para fake news espalhadas na cidade Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/04/2021 09:27

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis alerta a população para tomar cuidado com mensagens automáticas e que prometem benefícios financeiros e outras práticas assistencialistas, como auxílio gás ou merenda, as quais tem circulado nas redes sociais.

Só nesta semana, o governo municipal recebeu por meio das suas redes sociais denúncias de fake news sobre merenda, prometendo "um auxílio que varia de R$55 à R$120 reais todo o mês para pais e mães de crianças que estudam", e de gás, "com auxílio de R$90 por família cadastrada que será fornecido pela Prefeitura Municipal".

"A gente alerta a população para que fique atenta e evite clicar em links suspeitos, principalmente quando recebidos via aplicativos de celular ou redes sociais. Os petropolitanos devem sempre buscar as fontes oficiais de informação", disse o prefeito interino, Hingo Hammes.

Diante da preocupação com a pandemia, o cuidado com a verificação para o repasse muitas vezes pode diminuir, aumentando a circulação desses conteúdos enganosos. "As notícias falsas espalham desinformação e dificultam a divulgação de informações e orientações corretas", completou Hammes.

Os petropolitanos podem acompanhar as novidades da prefeitura, como boletins e novos decretos, nas páginas oficiais do governo municipal nas redes sociais ou através do site: www.petropolis.rj.gov.br.