Imagens das body cams são transmitidas ao vivo para o Centro de Monitoramento da prefeitura Divulgação/Ascom

Por O Dia

Publicado 07/04/2021 14:23

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias, deu início hoje (7) ao teste das body cam nas barreiras sanitárias do Alto da Serra e do Quitandinha. Os equipamentos ficam acoplados nos uniformes dos agentes e transmitem imagens ao vivo para o Centro Integrado de Monitoramento e Operações de Petrópolis (CIMOP). O governo municipal quer usar a tecnologia para o atendimento de grandes ocorrências.

"É a tecnologia a serviço da gestão pública. A ideia principal é usar o equipamento para apoio nas ocorrências de chuva forte, dando a dimensão do problema nos locais de difícil acesso. Dessa maneira podemos otimizar o serviço de resposta", ressaltou o prefeito interino, Hingo Hammes.

As imagens são transmitidas em tempo real e gravadas no servidor do sistema do CIMOP. “Vamos usar essas câmeras móveis, nesse primeiro momento, nas barreiras sanitárias, dando suporte aos agentes que estão trabalhando. Essa é mais uma garantia e melhoria no trabalho realizado”, explicou o secretário de Defesa Civil e Ações Voluntárias, tenente-coronel Gil Kempers.

O CIMOP, que nesta semana começou a funcionar na sede da Defesa Civil, conta com 56 câmeras espalhadas em 46 locais da cidade. Em cada ponto há uma câmera que filma em alta definição em até um quilômetro de distância, rotação de 360º.

Também existem câmeras fixas em cinco entradas da cidade – Quitandinha, Bingen, Alto da Serra, trevo de Bonsucesso e Posse – para reforçar o monitoramento. Estas fazem a verificação de placas, possibilitando, inclusive, a identificação de veículos roubados. Na Rua Teresa, foi colocada uma câmera que faz reconhecimento facial.