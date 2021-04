Mais de 25 projetos de música estão sendo atendidos pelo edital da Lei Aldir Blanc em Petrópolis Reprodução

Por O Dia

Publicado 08/04/2021 18:15

Petrópolis - Mais de 25 projetos de música estão sendo atendidos pelo edital da Lei Aldir Blanc em Petrópolis. Os artistas locais estão desenvolvendo diversos formatos, como videoclipes, podcasts, shows on-line e o lançamento de discos autorais.

Na madrugada desta quinta-feira (8) foi lançado um desses trabalhos: o single “Amor de bar” idealizado pelos produtores musicais Gabriel Tauk e Felipe Duriez e pelos integrantes da banda petropolitana The Mountain Season.



“Este álbum, desenvolvido nos últimos dias do antigo Estúdio Aldeia, foi feito em formato split - quando mais de uma banda se junta para um projeto - e tem como convidado o músico Pestana, ícone lendário do rock petropolitano”, diz Paulo Maganinho, baixista do projeto. “E agora, graças ao edital, o projeto pode sair do plano das ideias e se tornar real”, completa.



Além desse projeto, o mês de abril reserva várias novidades. No dia 12, o músico Marco Aurêh lança o disco com o nome de Medieval e Contemporâneo. “O álbum sintetiza bem a proposta musical da banda, pois contém a essência da música do período medieval e renascentista por uma via moderna e atual", disse o idealizador do projeto.



"Os ouvintes poderão curtir oito faixas, três delas instrumentais, todas autorais, com exceção de Scotland the brave”, hino escocês interpretado por Thiago Roberto e por Roberto Alencar, integrantes do naipe de gaitas de fole da Banda Marcial Wolney Aguiar. Ao todo são 40 minutos de áudio contendo músicas como a canção “O Bobo da Corte”, escolhida para o videoclipe, ´Taberna medieval´ e a suíte ´Destino imaginário´, com 17 minutos de duração", completou Marco.



Já a cantora Kika Notini lança seu primeiro disco autoral - Novo ou Normal. O projeto é um EP com 5 músicas e estará disponível em todas as plataformas digitais até final do mês. A artista, que lançou ainda, o projeto “FEMME”, fechou parceria com o músico e produtor Gabriel Tauk, que além de assinar as canções do primeiro álbum de Kika, que lança também seu projeto autoral, “Capoeira Soul”.



“Se trata experiência sonora proveniente da mistura de ritmos, cantos, batidas e levadas da capoeira com a música eletrônica, a ser lançado e divulgado em todas as principais plataformas de streaming, redes sociais, bem como no YouTube e sites similares”, diz o artista. O álbum será o segundo da série a ser produzido pelo músico. Os dois projetos estarão disponíveis em todas as plataformas de streaming até dia 30 de abril.



Em Petrópolis, ao todo, foram 301 projetos e 24 espaços culturais contemplados com os recursos federais - o município recebeu R$ 1.936.795,75 para os incisos II e III da Lei Aldir Blanc. "Estamos muito orgulhosos com as produções realizadas dentro do edital. Petrópolis conta com profissionais muito talentosos, criativos e que produzem material de muita qualidade", destacou o prefeito interino, Hingo Hammes.