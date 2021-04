Estrada da Saudade vai ficar fechada nos dois sentidos Divulgação/Ascom

Por O Dia

Publicado 09/04/2021 07:27

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis por meio da Secretaria de Obras, informa que, na manhã desta sexta-feira (9) a Estrada da Saudade, na altura do nº 1.213, no bairro de mesmo nome, estará com trânsito impedido nos dois sentidos em razão de obra de demolição de um muro para afastamento do risco de desabamento. A passagem de pedestres e veículos estará restrita no local durante o processo de demolição.

A CPTrans está providenciando toda a sinalização da área e para minimizar os transtornos, a rua Paulo Rudge vai funcionar em mão única sentido Pedro Helmer, enquanto a rua Francisco Franback estará aberta no sentido estrada da Saudade. Por ela também vão circular os ônibus do transporte coletivo.