Publicado 09/04/2021 08:10

Petrópolis - Na noite desta quinta-feira (8), um grupo de pessoas percorreu os principais hospitais de Petrópolis para fazer orações e cantar louvores, pedindo a cura dos pacientes internados com COVID-19 nesta unidades. A prática tem se tornado comum no município e realizada com todos os cuidados e recomendações dos órgãos governamentais e de saúde.

