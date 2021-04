Estabelecimentos comerciais têm sido autuados em Petrópolis por descumprirem decretos Divulgação/Ascom

Por O Dia

Publicado 10/04/2021 09:48 | Atualizado 10/04/2021 09:49

Petrópolis - Um bar foi multado e lacrado no Centro Histórico de Petrópolis por estar funcionando e servindo bebida alcoólica no balcão nesta sexta-feira (9). Segundo decreto municipal do dia 4 de abril, esse tipo de comércio ainda não pode voltar a funcionar.

Além dele, outros quatro estabelecimentos foram intimados pelas equipes de fiscalização nos distritos e fecharam suas portas. Os agentes também orientaram os empresários sobre o decreto municipal que obriga estabelecimentos autorizados a funcionar a deixarem visível a metragem quadrada de cada espaço e as informações sobre a quantidade máxima de clientes, de acordo com tabela específica para garantir o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre as pessoas.



“Como hoje foi o primeiro dia de flexibilização, orientamos os comerciantes que ainda não colocaram os dados na entrada. Caso as nossas equipes de fiscalização retornem a esses locais e eles não tenham cumprido com a solicitação, vamos multar”, garantiu Karina Bronzo, secretária de Serviços, Segurança e Ordem Pública (SSOP).



Ao longo dessa semana, mais de 20 estabelecimentos foram fechados após serem flagrados pelas equipes de fiscalização infringindo regras. Foram quatro multas e mais de 15 notificações. “Pedimos, mais uma vez, que os empresários colaborem e respeitem os decretos", completou a secretária.