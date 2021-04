Reunião na sede da prefeitura discutiu horário de abertura dos supermercados Divulgação/Ascom

Petrópolis - Representantes do governo interino e dos supermercados da cidade estiveram reunidos nesta sexta-feira (9) na sede da prefeitura. O município solicitou que os estabelecimentos cumpram as medidas sanitárias previstas em decreto municipal e informou que haverá o aumento da fiscalização nesse sentido.

Além disso, o governo colocou em pauta a ideia de ampliar o horário de funcionamento dos mercados, das 6h às 0h, garantindo mais tempo para que as pessoas possam fazer suas compras, evitando aglomerações.



Participaram do encontro a secretária de Serviços, Segurança e Ordem Pública (SSOP), Karina Bronzo; o Controlador-Geral do município, Alex Christ; e o assessor Especial de Governo, Wagner Silva. Eles solicitaram o empenho de todos para conter a disseminação do coronavírus.



“Nós que estamos atuando diretamente na fiscalização sabemos que a população tem o hábito de ir para o supermercado em família, com mais de duas pessoas. Pedimos que as pessoas evitem isso. Uma pessoa da família pode fazer as compras. Também estamos pedindo que os mercados sejam mais efetivos no controle de quantas pessoas entram no estabelecimento, na limpeza dos carrinhos, no uso de máscara e de álcool em gel”, explicou Karina Bronzo.



“Nossa ideia é dialogar em busca de soluções em conjunto. Caso seja necessário, podemos nos reunir novamente para adotar novos protocolos”, disse Alex Christ.

“É um momento em que será necessária essa união de esforços. Os supermercados recebem muita gente, então a adoção e respeito aos protocolos é fundamental”, completou Wagner Silva.