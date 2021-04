Dinheiro e drogas foram apreendidos em operação das polícias na estrada da Saudade Reprodução/Internet

Publicado 10/04/2021 14:43

Petrópolis - O policial civil Renato Rabelo e sua equipe por determinação do delegado titular da 106ª DP em conjunto com policiais militares do 26º BPM, prenderam uma mulher responsável pela distribuição de drogas em Petrópolis.

A investigação estava sendo realizada há cerca de um mês nas comunidades dos morros do Félix, Ventura e Fragoso, todas na estrada da Saudade.



Os policiais foram para o endereço investigado e no local encontraram a quantia de R$136 em notas diversas, seis saquinhos contendo nove pedras amarelas com aparência de crack, que continha a inscrição CV CANTÃO 20, 301 pinos de cocaína, com as seguintes inscrições “Ccomplexo do Ventura Fragoso e Félix CV pó10″ e quatro frascos grandes contendo cheirinho da Loló.

A mulher recebeu voz de prisão, sendo presa em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas e levada para a delegacia para prestar esclarecimentos.