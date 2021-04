Boletim de vacinação contra COVID-19 deste domingo em Petrópolis Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/04/2021 07:15

Petrópolis - Neste domingo (11) a Secretaria de Saúde de Petrópolis contabilizou 134 vacinas aplicadas pelas equipes do setor de Epidemiologia, todas referentes à primeira dose do imunizante contra a COVID-19.

Até o momento 40.363 pessoas receberam a primeira dose e outras 12.152 receberam a segunda dose do imunizante. No ponto de drive thru de Itaipava, 125 idosos foram vacinados e no do Hipershopping outros nove receberam a vacina. Os dois pontos funcionaram de 9h as 12h.

A vacinação de idosos com mais de 68 anos segue sendo realizada nesta segunda-feira (12) , em dez pontos de vacinação, sendo quatro no sistema drive thru: Hipershopping, no Alto da Serra, UCP do Bingen e da Benjamim Constant, no Centro, e Parque de Exposições, em Itaipava.

cadastro deve ser preenchido no Importante destacar que nos pontos de drive thru, idosos que chegam à pé também são vacinados. Para a vacinação os idosos devem estar cadastrados junto a Secretaria de Saúde. Odeve ser preenchido no site da prefeitura

Além dos drives thru, a vacinação também segue na Escola Josemar Contage, em Correas; na sede do Petropolitano Fuetebol Clube, na Rua Roberto Silveira, Centro; no Clube Palmeira, no Itamarati; e nas UBSs do Morin e do Quitandinha. Em todos estes, a vacinação é realizada as 9h as 16h.

No distrito da Posse, a ação acontece na sede da antiga UBS, em frente ao Ciep Gabriela Mistral. Neste ponto a vacinação é realizada de 10h as 15h.

Profissionais de saúde também seguem sendo vacinados na Casa da Educação, que funciona na Casa do Visconde de Mauá, no Centro.