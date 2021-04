Vacinas contra a influenza (gripe) Divulgação/Ascom

Por O Dia

Publicado 13/04/2021 18:19

Petrópolis - Com um primeiro lote de 10.300 vacinas contra a influenza, enviado pelo Estado nesta terça-feira (13), Petrópolis inicia nesta quarta (14) a campanha de imunização contra a influenza (vírus da gripe).

A vacinação começa por trabalhadores da Saúde, profissionais que fazem parte do grupo prioritário a ser imunizado de acordo com o Ministério da Saúde. Gestantes, puérperas e crianças na faixa etária entre seis meses e seis anos incompletos, começam a ser vacinados na segunda-feira (19).

“A Secretaria Municipal de Saúde vai seguir as orientações da Secretaria de Estado de Saúde na vacinação contra a influenza. Vamos iniciar a vacinação nesta quarta, com os trabalhadores da saúde sendo vacinados nas próprias unidades. Na segunda iniciaremos a vacinação para gestantes, puérperas e crianças com idade com mais de seis meses e menos de seis anos. É muito importante que as pessoas se vacinem contra a influenza”, explicou o secretário de Saúde, Aloisio Barbosa da Silva Filho.

Levando em conta as doses enviadas agora para esta campanha de vacinação, a equipe da Secretaria de Saúde está concluindo o planejamento para o início da vacinação ao público em geral na segunda-feira. O calendário será anunciado nos próximos dias.

“Está sendo necessário todo um planejamento, pois teremos duas campanhas de vacinação acontecendo simultaneamente: influenza e covid-19. O departamento de Vigilância Epidemiológica está fazendo o planejamento das unidades de saúde onde serão distribuídas as doses para vacinarmos a população contra a gripe”, destaca o secretário de Saúde Aloisio Barbosa.

O município segue as determinações do Ministério da Saúde, que este ano prevê que a imunização contra a gripe terá, na primeira etapa, a vacinação prioritária de crianças, gestantes e puérperas e trabalhadores da Saúde. Após, em uma segunda etapa, serão vacinados idosos e professores.

A organização da campanha este ano é diferenciada tendo em vista que a campanha de imunização contra a gripe será realizada em paralelo com a vacinação contra a covid-19. Dados da Secretaria de Estado de Saúde apontam que em Petrópolis 127.117 pessoas devem ser vacinadas contra a gripe. Destas, cerca de 13 mil são trabalhadores da área de Saúde.

A Secretaria de Saúde destaca que é necessário um intervalo de 15 dias entre a aplicação das vacinas contra influenza e COVID-19.