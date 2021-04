Prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes, e a diretora de Operações da AgeRio, Tatiana Oliver assinam acordo para liberação de crédito a empresários Divulgação/Ascom

Publicado 13/04/2021 20:01 | Atualizado 13/04/2021 20:03

Petrópolis - O prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes, e a diretora de Operações da AgeRio, Tatiana Oliver, assinaram um convênio entre o município e o governo do Estado para oferta de microcrédito à empreendedores, formalizados ou não.

A linha de crédito ofertada vai de R$ 500,00 a R$ 21 mil para negócios com faturamento anual de até R$ 200 mil. O empresário, para ter acesso ao crédito, deve realizar o cadastro de forma digital pelo site www.agerio.com.br. Caso o empresário tenha alguma dúvida, pode entrar em contato pelo telefone (21) 2333-1212.



O recurso pode ser usado para compra de maquinário e equipamentos, obras de adequação, material de consumo e liberação de capital de giro. A carência para o início do pagamento é de 12 meses, com prazo de quitação do empréstimo de 24 meses, com taxa de 0,25% ao mês.



“A liberação dessa linha de crédito, concretizada com essa parceria, proporcionará a esses negócios um capital de giro maior, já que as condições ofertadas são melhores em comparação com outros empréstimos. Essa é uma importante medida no momento de pandemia para a geração de empregos”, disse Hammes.



Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Soares, é importante que haja o fomento de recursos para essa cadeia produtiva, que emprega muitas pessoas. “Temos que criar condições para fortalecer o setor econômico e produtivo do município.

Temos que gerar empregos e renda. Esse fato remete aos microempreendedores e pequenos negócios, que abrem muitas vagas. Essa parceria será uma injeção de recursos muito benvinda”, aponta.



A AgeRio também apresentou para empresários do setor de eventos, turismo, restaurantes e cervejarias, que formam uma cadeia de negócios que ainda sofre com a pandemia, linhas de crédito com taxas mais atraentes e que atendem as necessidades dos negócios citados.

A agência investe em projetos de todos os portes, da micro à grande empresa, por meio de recursos próprios e repasses de linhas de crédito da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).