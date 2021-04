Jovem tinha saído da casa do pai para ir ao trabalho, que fica no Shopping Pedro II, mas não chegou ao local Reprodução/Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 14/04/2021 17:37 | Atualizado 14/04/2021 17:51

Petrópolis - Victor França Cazumba Inocêncio, de 24 anos, que tinha desaparecido na manhã de segunda-feira (12), foi localizado pela família e passa bem. Ele já está em casa, conforme anunciado em várias postagens em redes sociais.

O jovem tinha sido visto pela última vez na rua Paulo Barbosa, no centro de Petrópolis. Ele é professor de japonês em um curso no centro de Petrópolis saiu da casa do pai rumo ao trabalho quando desapareceu.

Publicidade

Segundo sua mãe, ele foi localizado na cidade de Niterói, mas até agora não se sabe como ele foi parar lá e por qual motivo.