Publicado 15/04/2021 16:12

Petrópolis - A Polícia Civil, com o apoio do 26º Batalhão de Polícia Militar (BPM) apreendeu na manhã desta quinta-feira (15) 3.180 pinos de cocaína no Vale do Carangola.

Após uma denúncia feita através do número de WhatsApp da delegacia de polícia, os policiais souberam que chegaria uma grande carga de drogas na comunidade. As equipes montaram uma operação no bairro durante esta manhã, e flagraram um homem identificado como chefe do tráfico no Vale do Carangola escondendo a droga em um barril.

O mais inusitado é que esse depósito estava enterrado em uma localidade conhecida como Monte da Oração, onde fiéis de igrejas da comunidade costumam se reunir para realizarem cultos e orações.

Com a chegada dos policiais o suspeito fugiu. Toda a carga de drogas foi apreendida e encaminhada para a 106ª DP, em Itaipava, onde o caso foi registrado.