Por O Dia

Publicado 16/04/2021 19:29

Petrópolis - A Polícia Militar prendeu na tarde desta quinta-feira (15) um homem de 29 anos suspeito de assaltar pedestres em Petrópolis. Os policiais chegaram até o suspeito depois dele ter cometido mais um crime na rua Dr. Nelson de Sá Earp, no centro da cidade.

Já conhecido dos policiais por suspeita de envolvimento com o crime, os militares foram até sua residência, no Meio da Serra. Quando os agentes chegaram à casa do suspeito ele tentou se livrar das roupas que usava no momento do último assalto e também dos itens roubados. Segundo a polícia, a mulher do detido contou que ele realmente praticava os assaltos.

Os policiais apreenderam um simulacro de pistola, dois telefones celulares e diversos documentos e cartões de crédito. Até agora, três vítimas, todas mulheres com idade entre 20 e 26 anos, reconheceram o homem como autor dos assaltos. Ele foi levado para a 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro, onde foi preso.