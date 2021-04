Sindicato do Comércio Varejista de Petrópolis (Sicomércio) Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/04/2021 15:41

Petrópolis - As lojas abrirão normalmente esta semana em Petrópolis, apesar dos feriados de Tiradentes, dia 21, e São Jorge, no dia 23 de abril.

Os empresários tiveram a opção de funcionar seguindo as regras acordadas entre o Sindicato do Comércio Varejista de Petrópolis (Sicomércio) e o Sindicato dos Empregados no Comércio de Petrópolis (SECP) em Convenção Coletiva do Trabalho, e agora seguem com funcionamento normal nos dias citados.



A criação do recesso sanitário de 10 dias (de 26 de março a 04 de abril) foi publicado no Diário Oficial do Estado. O objetivo era tentar frear a disseminação do novo coronavírus.