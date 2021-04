Cartão Merenda Certa distribuído pelo governo municipal de Petrópolis Reprodução

Publicado 20/04/2021 21:34 | Atualizado 20/04/2021 21:35

Petrópolis - O crédito de R$ 70 relativo ao mês de abril do Cartão Merenda Certa foi liberado nesta terça-feira (20). Os mais de 40 mil estudantes matriculados na rede municipal de ensino podem utilizar o cartão para a compra de alimentos durante o período em que as unidades escolares e Centros de Educação Infantil (CEIs) estão com as aulas presenciais suspensas por conta da pandemia.

“O cartão é uma ferramenta para auxiliar as famílias nesse momento em que as aulas ainda não estão liberadas neste momento de pandemia”, disse o prefeito interino, Hingo Hammes.

A secretária de Educação, Marcia Palma, destacou o apoio das diretoras e gestoras das unidades escolares. “Cada diretora é muito importante nesse processo, mantendo o vínculo com os alunos. A Secretaria de Educação está à disposição para esclarecer qualquer dúvida”.