Saúde de Petrópolis alerta para a importância de intervalo entre vacinas

Publicado 21/04/2021 09:26

Petrópolis - Disponível nos postos de Saúde em Petrópolis desde segunda-feira (19), a imunização contra a influenza (vírus da gripe), que ocorre em paralelo à vacinação contra a COVID-19, embora com públicos diferentes neste momento, vem gerando dúvidas, principalmente quanto ao intervalo entre as vacinas.

A Secretaria de Saúde lembra que, em ambos casos, vem seguindo as orientações do Ministério da Saúde, que prevê neste momento público diferenciado para as duas vacinações e intervalo de 15 dias entre as vacinas.



Em relação à influenza (gripe) que público está sendo vacinado?

Por conta da pandemia, o Ministério da Saúde iniciou a vacinação contra a influenza por profissionais de saúde, gestantes, puérperas (mães que tiveram bebê há até 45 dias) e crianças maiores de 6 meses e menores de seis anos. Para idosos e professores, a vacinação será realizada a partir de 11 de maio.



Que público está sendo vacinado contra a COVID-19?

Atualmente Petrópolis está vacinando idosos com mais de 66 anos (nesta quarta-feira começam também pessoas com 64 e 65 anos), acamados com mais de 60 anos, trabalhadores da Saúde com mais de 50 anos e integrantes de Forças de Segurança. A Secretaria de Saúde anunciou na segunda-feira um calendário com escala de vacinação de idosos até a faixa etária dos 60 anos.



Que vacina devo priorizar? Há algum prazo entre as vacinas?

Pessoas que fazem parte do grupo de imunização contra a covid-19, devem priorizar esta vacina. Importante lembrar que o prazo entre as vacinas deve ser de 15 dias.



Como funcionam os prazos entre as vacinas?

No caso da CoronaVac, cuja segunda dose deve ser aplicada no prazo entre 14 e 28 dias após a primeira dose, a orientação é para que o ciclo de aplicação de duas doses seja concluído antes da vacinação da gripe. Após a segunda dose da vacina contra a COVID-19 deve ser respeitado o prazo de 15 dias para a vacinação contra a influenza.

No caso da vacina da Oxford/AstraZeneca, cuja segunda dose deve ser aplicada no prazo de 90 dias após a primeira, a orientação é para que a vacina contra a gripe seja aplicada 15 dias após a primeira dose da vacina da AstraZeneca.



A Secretaria de Saúde frisa que para a imunização, é fundamental a apresentação do cartão de vacinação, para que seja possível conferir os prazos entre as vacinas