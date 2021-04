Profissionais de saúde a partir de 45 anos vão ser vacinados em Petrópolis Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/04/2021 19:43 | Atualizado 21/04/2021 19:45

Petrópolis - Dando sequência à ampliação da vacinação contra a COVID-19, a Secretaria de Saúde de Petrópolis inicia no próximo dia 29 a vacinação de trabalhadores da área de Saúde com mais de 45 anos.

O cadastramento deste público será aberto na próxima quarta-feira (28). Assim como vem sendo feito com os idosos, a vacinação de trabalhadores da área de Saúde está sendo feita de forma escalonada por faixas etárias, e seguirá sendo ampliada de acordo com a chegada de novos lotes de vacinas. A vacinação contra a COVID-19 na cidade segue os critérios estabelecidos no Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde.

“Temos trabalhado para ampliar a vacinação na cidade de forma responsável, seguindo as orientações do Ministério da Saúde. Há todo um trabalho de planejamento para que seja possível avançar, simultaneamente, as ações para imunização dos idosos e dos trabalhadores da saúde”, disse o prefeito interino, Hingo Hammes, lembrando que o cadastramento tem sido um instrumento importante para que a vacinação ocorra de forma organizada.

A prefeitura segue vacinando profissionais e trabalhadores de Saúde com mais de 50 anos, cujos agendamentos já tinham sido feitos no site da prefeitura. O município segue ampliando também a vacinação de idosos, com a abertura de cadastro, nesta sexta-feira (23), para pessoas a partir de 62 anos, grupo que começa a ser vacinado no domingo.

“A Secretaria da Saúde tem feito todo o planejamento para que tenhamos possibilidade de ampliar o público de idosos, ao mesmo tempo em que damos sequência à vacinação para os trabalhadores de saúde. A equipe do setor de Epidemiologia já reforçou equipes de vacinação. Temos hoje 10 pontos para vacinar idosos, e um ponto exclusivo no Centro, onde os trabalhadores da Saúde também são vacinados”, destacou o secretário de Saúde, Aloisio Barbosa da Silva Filho.

A Secretaria de Saúde destaca que no dia da vacinação deverá ser apresentado documento que comprove o exercício da respectiva atividade em estabelecimento de saúde.