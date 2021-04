Serviço de instalação de lâmpadas de LED deve ser realizado em até sete dias, dependendo das condições climáticas Divulgação/Ascom

Publicado 23/04/2021

Petrópolis - O Departamento de Iluminação Pública, ligado à Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública (SSOP) de Petrópolis, deu início à instalação de iluminação de LED em Pedro do Rio e Secretário nesta sexta-feira (23).

O trabalho está sendo realizado nas ruas Barro Franco, Capitão José Leal, Canedo, Travessa dos Expedicionários e Estrada de Secretário. Ao todo, serão colocadas 87 luminárias em substituição às lâmpadas de vapor de sódio. A previsão é que o serviço seja realizado em até sete dias, dependendo das condições climáticas.



Neste ano, o governo municipal já fez a instalação de LED na Castelânea, Alto da Serra e Duarte da Silveira. "Além da luminosidade, o LED também contribuir com a segurança dos moradores e sustentabilidade. A nossa ideia é estar cada dia mais dentro dos bairros, ouvindo as demandas e buscando soluções", destacou o prefeito interino Hingo Hammes.



A tecnologia de luz de LED possibilita menor necessidade de manutenção. Isso por ela ter mais durabilidade. Uma lâmpada de vapor de sódio de 250W, por exemplo, tem vida útil de 32 mil horas e demanda um reator que dura 20 mil horas em média. Já uma luminária de LED com 180W dura 50 mil horas.



Todo o estudo do Departamento de Iluminação Pública levou em consideração os índices de iluminação estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT para cada tipo de rua. "É um serviço que proporciona benefícios para o poder público, com menos gasto, e para a população, com mais segurança", completou a secretária da SSOP, Karina Bronzo.