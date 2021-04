Por O Dia

Publicado 25/04/2021 10:20 | Atualizado 25/04/2021 10:21

De 9h até 10h30, os professores do programa Agita Petrópolis darão aulas de alongamento, dança, funcional e relaxamento. Em meio àda COVID-19, a ideia é que as pessoas utilizem os espaços de suas casas para realizarem as atividades."O, nesse momento de pandemia, está contribuindo bastante para a melhora do lado emocional e físico das pessoas. Entre os benefícios da prática regular da atividade física estão a melhora da capacidade respiratória, flexibilidade, força muscular, cognição, habilidades sociais, entre outras", ressaltou o prefeito interino, Hingo Hammes.Além disso, dentro dessa programação, será realizado o Desafio [email protected] ção 5 km. A intenção é incentivar a corrida sem caráter competitivo, sendo apenas participativa e. Para isso, a prefeitura vai disponibilizar 200 vagas e os atletas devem comprovar que realizaram a quilometragem da prova. Os interessados podem se inscrever em um link que estará disponível no Instagram da prefeitura no domingo (25) a partir de 9h."Vamos abrir as inscrições no domingo e os participantes devem realizar a prova entre os dias 1 e 9 de maio. Pode correr ou caminhar em casa no quintal, na esteira, ou mesmo na rua, mas a gente pede que seja de maneira isolada, sem, e com todos os cuidados preventivos", explicou Leandro Kronemberger, secretário de Esportes, Promoção da Saúde, Juventude, Idoso e Lazer."Osrecebem medalha mediante a entrega de uma lata de leite em pó, que serão doados para instituições de caridade. Vamos cuidar da nossa saúde, mas sempre pensando no próximo”, completou Berg.