Vacinação contra a influenza (gripe) vem sendo realizada desde a última segunda-feira (19) em Petrópolis Divulgação/Ascom

Por O Dia

Publicado 25/04/2021 10:27 | Atualizado 25/04/2021 10:29

Petrópolis - Pacientes acamados que residem em áreas não atendidas por equipes de PSFs, devem ser cadastrados junto à Secretaria de Saúde para receber em casa a imunização contra a influenza (vírus da gripe).

agendamento deve ser feito de 26/04 a 07/05, no A vacinação deste público deverá ser feita a partir de 12 de maio. Mas o cadastro para odeve ser feito de 26/04 a 07/05, no site da prefeitura . No site, basta que o interessado clique no banner que estará na página principal da prefeitura. Daí em diante basta seguir o passo a passo informando os dados do paciente para o agendamento.

A vacinação contra a influenza (gripe) vem sendo realizada desde a última segunda-feira (19) em 39 pontos - UBSs e PSFs existentes nos cinco distritos. Por conta da pandemia de COVID-19, o Ministério da Saúde alterou a ordem do cronograma de vacinação, iniciando a campanha com a imunização de profissionais de saúde, gestantes, puérperas (mães que tiveram bebê há até 45 dias) e crianças com idade entre seis meses e seis anos incompletos.