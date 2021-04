Postos de vacinação serão remanejados para novos endereços em Petrópolis Divulgação/Ascom

Por O Dia

Publicado 27/04/2021 05:00

Petrópolis - Com a abertura de agendamento para vacinação de idosos a partir de 60 anos nesta segunda-feira (26), a Secretaria de Saúde está alterando alguns locais de vacinação para atender a demanda maior de público a ser vacinado.

Pontos de vacinação que hoje funcionam nas Unidades Básicas de Saúde do Morin e do Quitandinha, serão redirecionados para locais com maior capacidade de atendimento dentro da mesma região. As alterações valem para idosos com agendamentos para receber tanto a primeira quanto a segunda dose da vacina.



Os novos espaços estarão funcionando a partir de quarta-feira (28). O drive thru do Bingen também será remanejado para um novo local com estrutura mais adequada para atendimento em dias de chuva. Este último ainda está sendo definido e será anunciado nos próximos dias.



“A medida em que vamos avançando com a vacinação para atendermos faixas etárias mais baixas, o público a ser atendido vai ficando maior. Com isso, é necessário que a estrutura seja adequada para que a vacinação continue sendo feita de forma organizada”, explica o secretário de Saúde Aloisio Barbosa da Silva Filho.



Com a mudança, idosos agendados para a UBS Quitandinha passarão a ser atendidos na Casa de Portugal, na Rua General Rondon 715 – Quitandinha. Já os agendamentos feitos para a UBS do Morin serão redirecionados para o ponto de drive thru do Hipershopping, no Alto da Serra, que terá a equipe reforçada para atender um público maior.



Até domingo (25), 52.269 pessoas receberam a primeira dose da vacina e, destas, 20.436 completaram o ciclo de vacinação recebendo a segunda dose. A vacinação vem sendo feita em 10 pontos distribuídos nos cinco distritos.



“Temos hoje mais de 52 mil pessoas já vacinadas, índices de vacinação acima da média nacional, e 97,5% de idosos que completaram o ciclo de vacinação recebendo as duas doses, o que é extremamente positivo. Todos os esforços vêm sendo feitos pela Secretaria de Saúde para que a vacinação avance de forma organizada na cidade. A reorganização dos espaços para atender a demanda maior, assim como o cadastramento para a vacinação têm este objetivo”, destaca o prefeito interino, Hingo Hammes.



Nesta segunda-feira (26), a Secretaria de Saúde iniciou o cadastro para vacinação de idosos com mais de 60 anos – público que começa a ser vacinado no dia 29. A demanda de cadastramento para esta faixa etária está grande. Dados da Secretaria de Saúde mostram que somente na parte da manhã, entre 7h30 e 12h, 2.696 pessoas já haviam se cadastrado para receber a primeira dose.