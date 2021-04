Campanha do 32º Batalhão arrecada alimentos para instituições da cidade Reprodução

Publicado 28/04/2021 09:30

Petrópolis - O 32º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha convida a sociedade petropolitana para participar do drive-In de uma apresentação da Banda de Música do Batalhão Dom Pedro II, que ocorrerá às 10h, do próximo sábado (30), nas instalações da unidade.

O evento servirá para marcar o encerramento da CAMPANHA MONTANHISTA SOLIDÁRIO, cuja arrecadação de alimentos não perecíveis, será em benefício às instituições filantrópicas de Petrópolis.

Haverá funcionamento de Food Truck, com pedidos solicitados por telefone. As vagas poderão ser reservadas através do telefone – WhatsApp - (24) 99813-6906. O ingresso para a entrada do drive-In será a doação de 5 kg de alimentos, por veículo.

As vagas serão limitadas, totalizando o número de 80 veículos, somente. O evento será realizado respeitando os protocolos de prevenção à COVID-19.