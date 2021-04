Reunião entre governo e sociedade civil para iniciar planejamento estratégico a fim de retomar atividades em Petrópolis a longo prazo Divulgação/Ascom

Por O Dia

Publicado 28/04/2021 20:55

Petrópolis - Representantes de quatro secretarias de governo (Turismo, Cultura, Esporte e Desenvolvimento Econômico) representaram o prefeito interino, Hingo Hammes, em reunião com representantes da sociedade civil nesta terça-feira (27), na sede da Firjan, com o objetivo de ouvir as demandas dos diversos setores da economia petropolitana, tendo por objetivo iniciar um planejamento estratégico para a retomada das atividades em Petrópolis a longo prazo.

Na ocasião foi apresentado um planejamento de ações integradas para a cidade a partir do segundo semestre, sempre lembrando que a consolidação do mesmo estará condicionada ao aumento do número de vacinados e a redução de contaminados pelo COVID-19 na cidade.

Publicidade

Segundo o secretário de Turismo, Samir El Ghaoui, o objetivo principal da reunião foi ouvir as necessidades de cada segmento e buscar soluções integradas entre o poder público e a iniciativa privada. A união de forças, diz ele, é fundamental para minimizar os impactos negativos da pandemia e traçar os melhores caminhos para a retomada da economia. “Nossa proposta é iniciar o diálogo com as entidades representativas, instituições e empresários, que serão apresentadas ao prefeito em seguida. Precisamos pensar em soluções que possam alavancar não só o turismo, mas os negócios da cidade como um todo”, explicou.

Samir El Ghaoui destaca que a união dos diversos segmentos é importante nesse planejamento de retomada para que a cidade volte à sua normalidade como um todo. Ele esteve acompanhado na reunião pela Diretora de Turismo, Evany Noel, e pelo Assessor Especial da Turispetro, Rogério Elmor.

Publicidade

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Soares, apresentou um plano de ações da sua pasta, algumas já realizadas, e disse que umas das propostas é inserir Petrópolis de vez no segmento de turismo corporativo. “É um segmento que pode injetar mais de R$ 30 milhões na economia petropolitana a cada período, trazendo benefícios para todos os setores”, destacou Soares.

Leandro Kronemberger, que acumula a direção das pastas de Cultura e Esportes, lembrou da importância dos eventos esportivos para fomentar a economia da cidade. “Petrópolis já recebeu importantes copas e competições que ajudaram a alavancar nossa economia. A cidade tem tradição em esportes como o montain bike e as corridas de rua, e temos que explorar isso, buscando um horizonte animador para o turismo e para a economia em geral assim que a cidade voltar ao seu dia-a-dia normal”, destacou.

Publicidade

Entre as entidades representadas na reunião, além da Firjan, estiveram o Sicomércio, o CDL, o Petrópolis Convention e Visitors Bureau, a Associação de Lojistas da Rua Teresa e da Rua 16 de Março, a Associação de Profissionais de Eventos de Petrópolis, a Associação de Cervejarias Artesanais de Petrópolis e a Associação de Guias de Turismo, além de outros representantes dos segmentos hoteleiro, gastronômico, de comércio e serviços.

O próximo encontro do grupo vai acontecer no dia 10 de maio, quando serão formalizados grupos setorizados para tratar de um planejamento específico para cada segmento.