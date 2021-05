Parques municipais voltam a receber público em Petrópolis Divulgação/Ascom

Por O Dia

Publicado 01/05/2021 09:23

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis reabriu neste sábado (1º), os parques municipais. Assim, estarão liberados à visitação pública o Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes, em Itaipava; o Parque Cremerie e o Parque Natural Municipal Padre Quinha, na Avenida Ipiranga.

O Parque Nacional da Serra dos Órgãos (Parnaso), que é gerido pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), órgão federal, já estava aberto desde a semana passada.

Publicidade

A aberturas dos parques públicos e privados havia sido facultada por meio do decreto 074/2021, publicado na segunda-feira (19). Entretanto, o governo anunciou que os parques, os atrativos e os centros culturais administrados pelo poder público permaneceriam fechados, buscando preservar a capacidade de atendimento do serviço de saúde no município.

Mesmo com a aberturas dos espaços, a prefeitura alerta para a obediência as normas sanitárias, com a restrição de circulação de pessoas sem o uso de máscaras, o distanciamento necessário de 1,5 metro entre elas, além da vedação a qualquer tipo de aglomeração.

Publicidade

O secretário de Turismo, Samir El Ghaoui, disse que o segmento comemora o avanço das flexibilizações, que vão ajudam a fortalecer o setor economicamente, e garante que todos estão cientes da necessidade de manutenção dos protocolos sanitários. “Precisamos seguir em frente com segurança”, afirmou.



Horários dos parques e endereços:

Parque Natural Municipal Padre Quinha - Aberto de terça a domingo e feriados, das 8h30 às 17h30. Avenida Ipiranga 853, Centro.

Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes (Itaipava) - Aberto de quarta a domingo e feriados, das 7h às 18h. Estrada União e Indústria 10.000, Itaipava.

Parque Crémerie – Rua Luis de Camões s/nº, Independência – Aberto de terça a domingo, das 8h às 16h30.