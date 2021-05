Selo Escola Segura é obrigatório para início as aulas no modelo híbrido, com aulas online e presenciais Divulgação/Ascom

Publicado 01/05/2021 09:45

Petrópolis - Escolas públicas e privadas de Petrópolis só poderão iniciar as aulas no sistema híbrido com o Selo Escola Segura. A medida, publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (30), visa à segurança de alunos e equipes da Educação, uma vez que algumas escolas vistoriadas ainda não estavam adequadas, atendendo os requisitos exigidos pela Comissão de Vistoria, formada por representantes da Vigilância Sanitária, Secretaria de Educação e grupo de trabalho. Até agora, das 30 escolas vistoriadas, 22 atenderam as exigências e estão recebendo o selo de Escola Segura.



Na próxima segunda-feira (3), poderá iniciar a aula no sistema híbrido apenas o 3º ano do Ensino Médio da rede municipal, no Liceu Municipal Prefeito Cordolino Ambrósio. Na rede privada, estarão liberadas para funcionar as turmas do 3º ano do Ensino Médio e 1ª ano do Ensino Fundamental. Em ambos os casos, só serão autorizadas a receber alunos – respeitando o distanciamento de 1,5 metro e o limite máximo de 50% do número de alunos da turma – as unidades de ensino aprovadas na vistoria, e que garantiram o selo de segurança.



A opção pelo sistema híbrido não é obrigatória, ou seja, os pais e/ou responsáveis que preferirem poderão manter os estudantes apenas com ensino remoto, como acontece atualmente.



A retomada das aulas será gradual, respeitando calendário que prevê intervalos de no mínimo uma semana entre cada etapa da flexibilização. No caso da rede municipal, onde as aulas serão iniciadas pelo Liceu Municipal Prefeito Cordolino Ambrósio, a reabertura começa pelo 3º ano do Ensino Médio e avança para o 2º ano do Ensino Médio após 15 dias.

A previsão é que sete dias depois seja autorizado o início das aulas para turmas do 1º ano do Ensino Médio. Após esta fase serão iniciadas as etapas de flexibilização para turmas do Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos e, posteriormente, Educação Infantil.



Na rede privada a retomada será feita também de forma escalonada, começando, na próxima semana, para turmas do 3º ano do Ensino Médio e 1º ano do Ensino Fundamental. A partir daí, a flexibilização será semanal, com liberação de duas séries em cada etapa: 2º ano do Ensino Médio e 2º ano do Ensino Fundamental na semana 2 (iniciada no dia 10); 1º ano do Ensino Médio e 3º ano do Ensino Fundamental na semana 3 (iniciada em 17); 4º ano e 9º ano do Ensino Fundamental na semana 4 (iniciada no dia 24); 5º ano e 8º ano do Ensino Fundamental na semana 5 (iniciada no dia 31); e 6º ano e 7º ano do Ensino Fundamental na semana 6 (iniciada no dia 7 de junho).

