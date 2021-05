"Estamos seguindo as orientações do Ministério da Saúde", explicou o prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes Reprodução

03/05/2021

Petrópolis - A Secretaria de Saúde de Petrópolis abriu na noite desta segunda-feira (3) o cadastro para a vacinação de trabalhadores da Saúde acima de 40 anos. A vacinação deste grupo, que é feita na Casa de Educação Visconde de Mauá, começa nesta terça-feira (4).

“Estamos seguindo as orientações do Ministério da Saúde. As ampliações serão feitas de forma planejada, de acordo com a chegada de novos lotes de vacinas”, explicou o prefeito interino, Hingo Hammes.

Para receber a dose do imunizante é preciso fazer o cadastramento previamente no site da Prefeitura e, na hora de vacinar, apresentar documento original com foto e documento que comprove o exercício da respectiva atividade em estabelecimento de saúde.

Como acontece com os idosos, a vacinação de trabalhadores da área de Saúde está sendo feita de forma escalonada por faixas etárias, e seguirá sendo ampliada de acordo com a chegada de novos lotes de vacinas, seguindo os critérios estabelecidos no Plano Nacional de Imunização – PNI.

O secretário de Saúde, Aloísio Barbosa, frisa que a vacinação dos idosos continua de forma simultânea. “Temos feito um planejamento cuidadoso e reforçamos as equipes de vacinação. Temos hoje dez pontos para vacinar idosos, e um ponto exclusivo no Centro, onde os trabalhadores da Saúde também são vacinados”, destacou.

