Cobea promove neste sábado (8) 4ª etapa da Campanha de Adoção de animais Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/05/2021 17:39 | Atualizado 04/05/2021 18:12

Petrópolis - A prefeitura de Petrópolis, por meio da Coordenadoria de Bem-Estar Animal (Cobea), promove neste sábado (8) a quarta etapa da Campanha de Adoção. Com os lemas “Não compre, adote” e “Adotar é tudo de bom”, a ação vai acontecer na Praça Dom Pedro, de 10h às 15h, com o objetivo de estimular a posse responsável.

Serão mais de 30 animais, entre cães e gatos, disponíveis para receber um novo lar. Seis barracas estarão destinadas às três ONG’s participantes. São elas: Dog’s Heaven (@dogsheaven), Proteção Cão Amor (@protecaocaoamor) e GAPA Itaipava (@gapaitaipva.ong). A loja de ração Rospauth também estará no local e será uma das apoiadoras do evento.

O prefeito interino, Hingo Hammes, comemorou o sucesso das campanhas anteriores e destacou a responsabilidade do trabalho realizado. “Estou muito feliz com mais uma edição da feira. Estimular a conscientização da população sobre a causa animal é um dos nossos compromissos. Com a adoção esses animais poderão ter um lar digno”, disse.

Desde a primeira etapa, que aconteceu na segunda semana de fevereiro, 22 “pets” – 18 cães e quatro gatos - foram acolhidos por novas famílias. Todos os animais (filhotes e adultos) levados pelos protetores ou pela Coordenadoria à feira estão vacinados, vermifugados e castrados.

Segundo o coordenador de Bem-estar Animal, João Valois, a intenção é que a campanha ocorra quinzenalmente no município. João salientou também que essa atuação acontece pelo alinhamento da Cobea com as ONG’s participantes. “Temos orgulho por podermos realizar a quarta edição da campanha ao lado de instituições sérias que compreendem o nosso papel na cidade. Nosso objetivo é dar prosseguimento a cada 15 dias a mais uma nova etapa”, garantiu.