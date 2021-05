Material apreendido com suspeito de tráfico no Morro do Neylor Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/05/2021 17:49

Petrópolis - Um homem foi preso na tarde desta terça-feira (4) por agentes da Polícia Militar na rua Felipe Camarão, no Morro do Neylor, por tráfico de drogas. O suspeito portava 20 cápsulas de cocaína, seis tabletes de maconha e R$ 100 em dinheiro. Os policiais chegaram até o homem após denúncias anônimas.

Ao checarem as informações, os PMs montaram um cerco e conseguiram capturar o acusado, que tentou fugir no momento da abordagem. O homem foi levado para a 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro, onde foi autuado por tráfico de drogas. No local, foi averiguado que o suspeito já tinha anotação criminal pelo mesmo crime.