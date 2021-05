Rua Teresa espera um movimento bom para o Dia das Mães Divulgação/Rua Teresa/Henry Kappaun

Por O Dia

Publicado 06/05/2021 09:07

Petrópolis - No próximo domingo (9) é comemorado o Dia das Mães e a Rua Teresa em Petrópolis vai funcionar em horário integral para atender a demanda de uma das melhores datas para o comércio. Com a renovação no decreto municipal, as lojas podem abrir entre 9h e 18h, seguindo os protocolos estipulados para segurança de colaboradores e clientes.



“Continuamos com todos os protocolos de atendimento seguro: disposição de álcool em gel, limite de clientes no interior das lojas, higienização constante dos ambientes. Somos um polo a céu aberto então o acesso às lojas não promove aglomerações na Rua”, reforçou Denise Fiorini, presidente da Associação da Rua Teresa (ARTE).

Publicidade

A expectativa de vendas para este ano é boa, segundo Denise. Em 2020 o comércio da cidade estava fechado seguindo regras de combate à disseminação do coronavírus. Mas em 2021 os estabelecimentos estarão abertos para receber os clientes que desejam presentear as mães.

“Ano passado foi muito difícil para o setor. Ficamos 90 dias fechados incluindo o Dia das Mães. Na época reforçamos o atendimento on-line, que segue forte até hoje. Mas para este ano as lojas separaram peças lindas e todas estão com ótimas expectativas para vendas”, disse otimista.