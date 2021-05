Homens assaltam joalheria em shopping de Itaipava Reprodução

Publicado 06/05/2021 19:15

Petrópolis - Criminosos assaltaram uma joalheria, no Shopping Itaipava, na manhã desta quinta-feira (6). Imagens do circuito de segurança mostram os homens abordando uma funcionária da loja, anunciando o roubo e começando a encher uma mochila com os produtos do estabelecimento.

Outro homem, que não chegou a entrar na loja, também teria participado do crime. Os dois fugiram logo após assalto em direção a Pedro do Rio.



Agentes da 106ª DP e da Polícia Militar estiveram no local e montaram um cerco na região para tentar localizar os criminosos. Um dos bandidos pode ser o mesmo que assaltou outra joalheria este ano, no centro da cidade.