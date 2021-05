Hammes e Aloisio vistoriaram a unidade na tarde desta quinta-feira Divulgação/Ascom

Por O Dia

Publicado 07/05/2021 08:06

Petrópolis - O prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes, e o secretário de Saúde, Aloisio Barbosa da Silva Filho, vistoriaram na tarde de quinta-feira (6) o Pronto Socorro Leônidas Sampaio (Pronto Socorro do Alto da Serra), unidade que presta atendimento de urgência e emergência na região.

Prefeito e secretário conversaram com funcionários da unidade sobre melhorias que podem ser implementadas na unidade. A Secretaria de Saúde fará um planejamento para melhorias e reforma na unidade. Por dia, o PSLS presta em média cem atendimentos de emergência para pacientes adultos e 30 em pediatria.

“É importante estarmos dentro das unidades de saúde, acompanhando de perto o atendimento e avaliando as condições de funcionamento das unidades para verificar o que pode ser feito para melhorar a estrutura para funcionários e pacientes. O PSLS é uma unidade importante dentro do sistema de Saúde da cidade, sobretudo para os moradores da região do Alto da Serra”, destacou Hammes.

O Pronto Socorro Leônidas Sampaio presta atendimento de urgência de emergência adulto e infantil 24 horas. A unidade conta com laboratório e equipamentos para raio-X e eletrocardiograma. O PSLS tem sete leitos para internação de pacientes clínicos e uma sala vermelha com leito de UTI. A unidade conta com duas ambulâncias, sendo uma delas UTI-móvel.

“A equipe do Pronto Socorro do Alto da Serra presta um serviço importantíssimo para os moradores desta região e para o sistema de saúde da cidade. Este acompanhamento nas unidades é importante para verificamos as condições de casa unidade e ouvimos as demandas, que são específicas em cada unidade de saúde. A Secretaria fará um planejamento para identificar que melhorias podem ser feitas no PSLS e também para a reforma da unidade”, explicou Aloisio.