Por O Dia

Publicado 07/05/2021 16:18

Petrópolis - A Prefeitura vai reabrir ao público os museus Casa do Colono e Casa de Santos Dumont no dia 14 de maio. Os atrativos estão fechados à visitação desde o dia 23 de março de 2021, diante de decreto municipal relacionado com protocolos sanitários contra aCOVID-19.

Com o retorno para a próxima semana, será necessária a obediência das normas sanitárias, como restrição da circulação de pessoas, uso obrigatório de máscaras e o distanciamento necessário de 1,5 metro entre os visitantes (no sentido de evitar qualquer tipo de aglomeração). O governo municipal ressalta que o setor administrativo e de limpeza dos locais permanecem funcionando, com o objetivo de continuar com a manutenção dos locais.“A Encantada”, imóvel que era usado por Alberto Santos Dumont como casa de veraneio na Cidade Imperial, hoje abriga o Museu Casa de Santos Dumont – o segundo mais visitado do município. Amigo de personalidades ligadas à cidade, como Franklin Sampaio e Princesa Isabel, ele usava a Serra para passar seu tempo livre. Foi no local que escreveu um de seus dois livros, a obra intitulada “O que eu vi e o que nós veremos”. O Museu fica na Rua do Encanto, 22, no Centro. O atrativo funciona de terça até domingo, de 9h às 17h30 (bilheteria até as 17h) com cisita guiada.O Museu Casa do Colono fica na Rua Cristóvão Colombo, 1.034, na Castelânea. O local construído em 1847, conta com um acervo de utensílios de uso doméstico e de trabalho, fotografias, quadros e objetos de uso pessoal de imigrantes de origem alemã. Parte do acervo é oriundo da coleção do antigo Museu Histórico de Petrópolis, extinto em 1940, e cedido em comodato pelo Museu Imperial.Em razão da pandemia, o horário está reduzido e seguindo todos os protocolos de segurança. Uso de máscara é obrigatório. O atrativo fica aberto de terça a domingo, das 8h30 às 14h. A entrada é franca. O telefone de contato é o (24) 2247-3715 e o e-mail: [email protected]