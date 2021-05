O policial André Leonardo Mello Frias, de 45 anos, era petropolitano Reprodução/Internet

Por O Dia

Publicado 07/05/2021 16:37

Petrópolis - O policial civil André Leonardo Mello Frias, de 45 anos, morto nesta quinta-feira (6) durante operação que vitimou ao todo 25 pessoas na comunidade do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, era petropolitano.

André era inspetor e atuava na Delegacia de Combate às Drogas. Ele foi atingido por um tiro de fuzil na cabeça quando tentava retirar uma barricada instalada pelos criminosos na comunidade para tentar impedir o acesso dos policiais.



O policial nasceu no bairro Itamarati, em Cascatinha, e estudou no antigo Colégio Instituto Social São José. Ele era casado com uma agente também da Polícia Civil e tinha um enteado de dez anos.