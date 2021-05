"O subsídio é possível, porém, é necessária a contrapartida dos empresários", disse o prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes Divulgação/Daniel Camara

Por O Dia

Publicado 11/05/2021 08:19

Petrópolis - O prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes, anunciou que a tarifa de ônibus pode ficar mais barata na cidade. A redução de R$ 0,20 está prevista na proposta anexada pela prefeitura à ação civil pública movida pelo Ministério Público Estadual, cobrando o retorno de 100% da frota.

A prefeitura utilizou o simulador de tarifas do próprio Sindicato das Empresas de Transporte (Setranspetro) para calcular o percentual possível de redução da tarifa. A redução do valor faz parte de um pacote de mudanças no sistema proposto pelo município. Entre as medidas estão a garantia de subsídio municipal para a gratuidade. O Executivo, agora, aguarda resposta do Setranspetro.

“Conhecemos a realidade do transporte público da cidade e, desde que assumimos o governo, não estamos medindo esforços para resolver gargalos do sistema. Muitas destas questões, especialmente as referentes ao período da pandemia, no entanto, estão judicializadas desde o ano passado. A intenção é garantir que estas ações judiciais sejam 'quebradas' em favor da população”, ressaltou Hammes, lembrando que as empresas alegam desequilíbrio financeiro e cobram subsídio da Prefeitura para manter o atendimento à população

“O subsídio é possível, porém, é necessária a contrapartida dos empresários, que devem oferecer o suporte adequado para a população, garantindo número maior de ônibus em circulação, entre outras medidas”, completou o prefeito.

A proposta da Prefeitura é reduzir em R$ 0,20 o valor da passagem, dos atuais R$ 4,40 para R$ 4,20, e garantir, ao mesmo tempo, um sistema de transporte melhor, com mais ônibus em circulação e infraestrutura adequada.

Para isso, a Prefeitura, além de assegurar o subsídio, contribuiria com medidas visando a redução de custos. Há estudos para implantação de corredores exclusivos em vias troncais e medidas que já estão sendo adotadas para impedir a concorrência desleal, como a intensificação, junto com o Detro, das fiscalizações no transporte clandestino.

O governo municipal também já elaborou projeto de lei para alterar a regulamentação dos transportes por aplicativo, como Uber e 99, fazendo com que estes passem a recolher Imposto Sobre Serviço (ISS) no município, e não mais nos locais onde ficam as suas sedes.