Publicado 11/05/2021 15:08

Petrópolis - A Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis informa que está suspendendo temporariamente a vacinação contra a COVID-19 em gestantes. A medida atende recomendação da Anvisa, que desaconselhou, de forma preventiva, a aplicação da vacina AstraZeneca em gestantes quando não houver recomendação médica.

O secretário municipal de Saúde, Aloisio Barbosa, frisou a importância de todos os demais públicos já chamados para a vacinação contra a COVID-19 tomarem a vacina. “Estas reações em gestantes estão em investigação. Embora não seja possível afirmar que têm relação com a vacina AstraZeneca, por precaução a Anvisa desaconselhou o uso neste momento para este público. Vamos seguir com o trabalho de imunização dos demais públicos e, tão logo o município receba remessas de outras vacinas para primeira dose, vamos retomar também a aplicação em gestantes”, detalhou.



Em Petrópolis, a vacinação de gestantes – iniciada por aquelas que têm comorbidades – começou na semana passada, no dia 6. Na cidade não houve notificações de gestante com reação adversa à vacina. Segundo a Saúde, a vacinação em puérperas (mães que tiveram bebês há até 60 dias) está mantida, sem necessidade de agendamento.

A vacinação de gestantes contra a COVID-19 será retomada tão logo o município receba mais doses de Coronavac ou outra vacina indicada para este grupo (para aplicação de primeira dose), ou o Ministério da Saúde conclua a investigação sobre o uso da AstraZeneca neste público.