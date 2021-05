Boletim de Vacinação da PMP Reprodução

Petrópolis - Com 70.494 moradores da cidade vacinados, sendo 32.107 já com o ciclo de imunização completo após receber a segunda dose, a Secretaria Municipal de Saúde inicia nesta sexta-feira (14) a vacinação de pessoas com comorbidades a partir de 50 anos.

Para a vacinação é necessário preencher o cadastro no site da prefeitura . O cadastramento para este público será aberto nesta quinta-feira (13/05). Podem se cadastrar ainda pessoas com mais de 50 anos que tenham deficiência permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC). No momento da vacinação é necessário apresentar documentação comprovando a comorbidade, conforme previsto no plano de vacinação.

“Estamos dando mais um passo no processo de imunização da população. A Secretaria de Saúde segue avançando com a vacinação de forma responsável e com todo o planejamento para que o atendimento às pessoas siga de forma organizada. Petrópolis mantém médias de vacinação superiores às do Estado e do país. Temos hoje cerca de 23% da população com a primeira dose aplicada e mais de 10% dos moradores da cidade já receberam também a segunda dose. Seguiremos avançando para outras faixas etárias a medida em que mais lotes de vacinas cheguem a cidade”, destaca o prefeito Hingo Hammes.

Petrópolis segue o Plano Nacional de Imunização (PIN) do Ministério da Saúde. A lista completa com as comorbidades estabelecidas no PNI pode ser conferida no site de cadastramento da prefeitura.

Continuam sendo vacinados na cidade os portadores de síndrome de down e pessoas com transtorno de espectro autista maiores de 18 anos, além de pacientes renais crônicos (em diálise) também com mais de 18 anos. Para estes públicos também é necessário o cadastramento junto à Secretaria de Saúde.

Trabalhadores da Saúde com mais de 35 anos também podem se cadastrar para receber a vacina.

“Importante destacar que a vacinação continua disponível para idosos com mais de 60 anos. Se por algum motivo o idoso não foi vacinado ainda, basta que se cadastre, escolha o ponto de vacinação e compareça no dia marcado”, frisa o secretário de Saúde Aloisio Barbosa da Silva Filho, destacando que o sistema de cadastramento vem permitindo um melhor planejamento da vacinação.

“Temos ampliado as faixas etárias de público a medida em que recebemos mais vacinas. A equipe da Epidemiologia faz o controle rigoroso das doses e temos todo um planejamento que, aliado ao cadastro, vem contribuindo para que a vacinação prossiga organizada”, pontua o secretário de Saúde, lembrando que este planejamento foi fundamental para que em nenhum momento o processo de vacinação fosse interrompido na cidade.

A campanha de imunização contra a Covid-19 segue sendo realizada em 10 pontos de vacinação. A vacinação de trabalhadores da Saúde acontece na Casa da Educação – Casa do Visconde de Mauá (Centro). Para os demais públicos as opções são: Petropolitano Futebol Clube (Centro), Esporte Clube Corrêas (Corrêas), Clube Palmeira (Itamarati), Casa de Portugal (Quitandinha), e o antigo posto de Saúde da Posse. A vacinação também segue em sistema de drive thru na UCP Benjamin Constant (Centro), no Parque Municipal (Itaipava), na área externa do ginásio da UCP (Bingen) e no G1 do Hipershopping (Alto da Serra).

Em caso de dúvidas é possível utilizar o Whatsapp da Saúde, um assistente virtual que fornece informações sobre a vacinação, locais de atendimento a pacientes com sintomas da doença e boletins. Há, ainda, informações sobre a vacinação contra a gripe. O atendimento está disponível pelo número (24) 99200-1428.

A Secretaria lembra que a vacinação de gestantes e puérperas maiores de 18 anos com comorbidades segue temporariamente suspensa após recomendação da Anvisa e da Secretaria de Estado de Saúde.