Por O Dia

Publicado 13/05/2021 16:22

Petrópolis - O prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes, determinou o chamamento de 325 professores que passaram em processo seletivo simplificado realizado em 2020 para reforço no quadro de pessoal na rede municipal de Educação.

A listagem com os nomes dos profissionais aprovados foi disponibilizada na edição do Diário Oficial do dia 10 de maio e pode ser acessada pela página da prefeitura . Os contratos terão duração de 12 meses e a jornada de trabalho será de 20 horas semanais.O edital está fundamentado na Lei nº 7.931 de 24/01/2020, que regulamenta as contratações de pessoal por prazo determinado para atender à necessidade do município por conta de vacância de profissionais no setor. A Secretaria de Administração vai começar a convocar os aprovados ainda este mês, após mais uma revisão na listagem que será feita ainda esta semana.O processo vai preencher, ao todo, 325 vagas de professor, distribuídas entre as atribuições: professor de educação infantil, professor de anos iniciais, educação física, ciências, educação artística, geografia, história, inglês, língua portuguesa e matemática – com vagas para negros e índios, além de pessoas com deficiência.“Os requisitos e atribuições para cada cargo foram observados dentro do edital. No processo seletivo também houve a análise de currículo discriminando títulos e experiência profissional”, acrescentou a secretária de Educação, Marcia Palma.