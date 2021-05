Museu Casa Santos Dumont Divulgação/Ascom

Por O Dia

Publicado 14/05/2021 16:23 | Atualizado 14/05/2021 16:26

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis reabriu ao público os museus Casa de Santos Dumont e Casa do Colono nesta sexta-feira (14). Os atrativos estavam fechados à visitação desde o dia 23 de março, em virtude do decreto municipal relacionado com protocolos sanitários contra a COVID-19.

Com o retorno, será necessária a obediência das normas sanitárias, como a circulação limitada de pessoas de forma simultânea, o uso obrigatório de máscaras e o distanciamento necessário de 1,5 metro entre os visitantes (no sentido de evitar qualquer tipo de aglomeração).

Publicidade

A abertura dos museus e parques administrados pelo poder público e privado já havia sido facultada por meio do decreto 074/2021, publicado na segunda-feira (19). Entretanto, o governo anunciou que os mesmos permaneceriam fechados por mais um período, buscando preservar a capacidade de atendimento do serviço de saúde no município.

No último dia 1º de maio, a Prefeitura anunciou a reabertura do Parque Municipal Paulo Rattes, em Itaipava, do Parque Cremerie e do Parque Natural Municipal, na Rua Ipiranga.

Publicidade

O Museu Casa de Santos Dumont foi residência de verão de Alberto Santos Dumont, Pai da Aviação, sendo conhecida como “A Encantada”. O museu conta com acervo de objetos, livros, cartas e mobiliário que pertenceram ao inventor, bem como o chuveiro e a escada de entrada, com degraus que só se pode acessar começando com o pé direito. O Museu fica na Rua do Encanto, 22, no Centro. O atrativo funciona de terça até domingo, de 9h às 17h30 (bilheteria até às 17h). A visita é guiada.

O Museu Casa do Colono fica na Rua Cristóvão Colombo, 1.034, na Castelânea. Foi construído pelo foreiro de origem germânica e ex-militar do Exército Imperial Brasileiro, Johan Gottlieb Kaiser, em 1847. Possui as características de habitação da antiga Simern (cidade da Alemanha que inspirou a denominação do bairro Siméria, em Petrópolis) e de aldeias às margens do Rio Mosel, na Alemanha.

Publicidade