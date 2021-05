De acordo com o decreto, a tarifa de R$ 9,75 para os moradores de Santa Rosa, deve ser empregada em todas as linhas da Unica-Facil Reprodução/Internet

Por O Dia

Publicado 15/05/2021 21:04

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis, por meio da Coordenadoria Especial de Articulações Institucionais, assegurou um direito importante de moradores da localidade de Santa Rosa, nas margens da Rodovia BR-040.

Decreto publicado pelo Departamento de Transportes Rodoviários (DETRO), garante o cumprimento da tarifa diferenciada Serra Acima, nos ônibus intermunicipais que passam pela região. De acordo com o decreto, a tarifa de R$ 9,75 para os moradores do trecho, deve ser empregada em todas as linhas da Unica-Facil que fazem o trajeto para o Rio de Janeiro, Niterói e municípios da Baixada Fluminense. Também estão incluídas as linhas Barra da Tijuca e Cidade Universitária. Os valores reduzidos já vinham sendo cobrados pelas empresas.

“Quando chegamos no início do ano, os moradores da rodovia estavam bastante apreensivos. Nos reunimos com a comunidade e as empresas, buscamos o Detro e conseguimos salvaguardar esse benefício da comunidade, que agora está garantido por decreto”, disse o prefeito interino, Hingo Hammes.

O trabalho reuniu ainda as empresas Única/Fácil e as Prefeituras dos municípios cortados pela rodovia. O deputado Estadual Sérgio Fernandes, também se mobilizou na defesa da comunidade.

"Tão logo tomei conhecimento da necessidade de ampliar a oferta de transporte público às famílias que moram ao longo da BR 040 - quilômetros 98 ao 90, me reuni com o prefeito interino, Hingo Hammes, e juntos solicitamos ao DETRO que normatizasse a questão, assegurando assim, as próprias empresas de ônibus para ofertar a passagem Serra Acima em outras linhas", disse o deputado.

A tarifa Serra Acima beneficiará também os moradores de cidades vizinhas, como Duque de Caxias e Nova Iguaçu. “Desde o início da pandemia, a Única/Fácil buscou ajudar o povo petropolitano e as cidades ao redor.

"Essa vitória se deve ao esforço das Prefeituras e dos próprios moradores que agiram em conjunto com a empresa. Nossa expectativa é de, a partir de agora, fazermos um trabalho ainda mais tranquilo, como este que já está sendo realizado. O objetivo é buscar o que for melhor para todos”, disse o diretor da Única/Fácil, Luiz Assumpção.