Publicado 16/05/2021 19:00

Petrópolis - Fiscais da Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública de Petrópolis flagraram na noite deste sábado (15), após denúncias, uma festa de casamento com pista de dança aberta para mais de 150 pessoas em Itaipava.

O evento, no Castelo de Itaipava, foi interrompido por descumprimento aos decretos municipais que impõem regras para o funcionamento de atividades, em função da pandemia do coronavírus. O estabelecimento foi multado em R$ 11,5 mil e intimado a cumprir horário e capacidade para realização de festas. Terá, ainda, a autorização para a atividade de eventos suspensa por 15 dias.

No local os fiscais verificaram que o espaço havia sido alugado até 1h, o que também é proibido – as regras limitam o horário de funcionamento até as 22h. “É importante que as pessoas entendam que estamos em uma pandemia.

Este não é o momento de promover eventos que geram aglomeração. Não é proibido fazer cerimônias de casamento, mas é proibido fazer isso sem cumprir as regras que exigem distanciamento, uso de máscaras e limitação do número de pessoas. Também é preciso respeitar os horários.

Em Petrópolis, é proibido o funcionamento de estabelecimentos a partir das 22h, exceto para serviços de entrega. Pistas de dança também estão proibidas. A maioria tem respeitado estas regras”, afirmou a secretária Karina Bronzo, pedindo que, em caso de dúvidas, as pessoas busquem informações na Prefeitura, pelos telefones (24) 2246-9042 ou 2246-9043.



Em caso de descumprimento das determinações, com reincidência, o valor da multa ao estabelecimento pode dobrar.

Denúncias sobre descumprimento de decretos municipais e aglomerações podem ser feitas à Guarda Municipal, pelos telefones 153 ou (24) 2246-9257 (funciona 24h); ao setor de Fiscalização, pelos telefones (24) 2246-9042 ou 2246-9043 (funciona de segunda a sexta-feira das 9h às 18h); e Vigilância Sanitária, pelos telefones 2246-9041 (funciona de segunda a sexta-feira das 8h às 17h). Denúncias de aglomerações também podem ser feitas à Polícia Militar, pelos telefones 190 ou 2291-4020.