Publicado 19/05/2021

Petrópolis - As equipes de enfermagem, sob coordenação do departamento de Vigilância em Saúde, deram sequência nesta terça (18) à vacinação contra a Covid-19. Durante todo o dia, 1.305 pessoas foram vacinadas na cidade. Destas 1.122 receberam a primeira dose e 183 receberam a segunda dose. Até o momento 76.082 pessoas receberam a primeira dose. Destas, 32.805 receberam a segunda dose do imunizante.

Nos pontos de imunização foram vacinados 108 idosos, sendo 52 com a primeira dose e 56 com a segunda. Equipes do Serviço de atendimento domiciliar vacinaram dois idosos acamados com a segunda dose e ainda 14 pacientes crônicos, sendo quatro com a primeira dose e dez com a segunda dose. Foram vacinados ainda com a primeira dose oito deficientes e 962 pessoas com comorbidades, além de cinco gestantes e três puérperas.

Em paralelo, as equipes vacinaram 117 trabalhadores da Saúde, sendo 80 com a primeira dose e 37 com a segunda dose do imunizante. Foram vacinados também 78 integrantes de forças de segurança com a segunda dose.

A campanha de imunização contra a COVID-19 segue em dez pontos de vacinação da cidade. Para profissionais da área de Saúde, a vacinação acontece na Casa da Educação – Casa do Visconde de Mauá (Centro). Para os demais públicos a vacinação segue no Petropolitano Futebol Clube (Centro), no Esporte Clube Correas (Correas), no Clube Palmeira (Itamarati), na Casa de Portugal (Quitandinha), e no antigo posto de Saúde da Posse. A vacinação também segue em sistema de drive thru na UCP Benjamin Constant (Centro), no Parque Municipal (Itaipava), na área externa do ginásio da UCP (Bingen) e no G1 do Hipershopping (Alto da Serra).

O cadastro para vacinação deve ser preenchido no site da prefeitura . Podem se cadastrar para tomar a vacina contra a covid-19 no momento:- pessoas com comorbidades (listadas no Plano Nacional de Imunização) maiores de 45 anos.- trabalhadores da Saúde a partir de 35 anos- pessoas com síndrome de down maiores de 18 anos- pessoas com autismo maiores de 18 anos- pacientes renais crônicos em diálise maiores de 18 anos- pessoas com deficiência permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) com mais de 45 anos.- Idosos com mais de 60 anos

A vacinação de gestantes e puérperas maiores de 18 anos com comorbidades, que havia sido suspensa por recomendação da Anvisa, foi retomada no sábado (15/05) agora com a aplicação da vacina CoronaVac. As doses do imunizante do Butantan, que devem ser destinadas exclusivamente a este público, estão sendo aplicadas em dois pontos da cidade: no campus da UCP Benjamin Constant (Centro) e no Parque Municipal, em Itaipava.

Em caso de dúvidas é possível utilizar o Whatsapp da Saúde, um assistente virtual que fornece informações sobre a vacinação, locais de atendimento a pacientes com sintomas da doença e boletins. Há, ainda, informações sobre a vacinação contra a gripe. O atendimento está disponível pelo número (24) 9.9200-1428.